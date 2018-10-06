На границе Газы двое палестинцев погибли в стычках с израильскими военными

Жертвами пятничных столкновений с израильской армией на границе сектора Газа и Израиля стали двое палестинцев, еще 45 получили ранения.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра.

"В 28-ую пятницу марша возвращения два палестинца погибли и еще 45 получили различные ранения… в столкновениях с израильской армией на восточных границах сектора Газа", - заявил аль-Кидра.

Он добавил, что всего с 30 марта 2018 года, когда начался "марш возвращения", в ходе столкновений с израильскими военными на границе с Газой погибли 197 человек, ранения получили более 21,6 тысячи палестинцев.