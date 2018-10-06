Саудовская Аравия не собирается платить США взамен на безопасность

Саудовская Аравия не будет платить США взамен на свою безопасность.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд в интервью агентству Блумберг в ответ на недавнее требование президента США к Эр-Рияду оплачивать его защиту.

"На самом деле мы не будем ничего платить взамен на нашу безопасность. Мы считаем, что все оружие, которое мы получили от США, было оплачено, оно не досталось нам бесплатно. С начала установления отношений между Саудовской Аравией и США мы все покупаем за деньги", — отметил принц.

По его словам, два года назад стратегия Саудовской Аравии была направлена на покупку оружия у других стран, но с приходом к власти Трампа королевство решило еще на десять лет оснастить армию американским оружием, закупив его на 60% у США, а 40% создав в королевстве с использованием американских технологий, и на это Саудовская Аравия собирается потратить 400 миллиардов долларов. "Эти договоренности включали в себя производство части вооружений в Саудовской Аравии, благодаря чему будут созданы рабочие места в обеих странах. Отличная торговля и прибыль для двух стран, что способствует экономическому росту, а также помогает укрепить нашу безопасность", — добавил бен Салман.