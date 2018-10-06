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Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 1,6 тыс.

Число погибших в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси приблизилось к 1650, еще 563 человека числятся пропавшими без вести.

Как передает İslam.az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр-координатор по вопросам политики, юстиции и безопасности страны Виранто.

"На данный момент уже захоронены тела 1648 человек, при этом 563 пропали без вести", - сказал чиновник. Он подчеркнул, что "не всех погибших удалось идентифицировать". Между тем, признал он, "необходимо проводить срочные захоронения, чтобы не допускать распространения инфекционных болезней".

Ранее власти сообщали о 1571 погибшем и более 2,5 тыс. раненых. Более 70 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома, разместиться в лагерях беженцев или искать убежище у родственников в других районах страны.

В связи с возникшей паникой аэропорт город Палу (административный центр провинции Центральный Сулавеси) фактически находится в осадном положении. Тысячи жителей сутки проводят в аэропорту в надежде улететь. Несмотря на то, что полеты гражданской авиации возобновлены несколько дней назад, основной приоритет в работе отдается военно-транспортной авиации, доставляющей в город гуманитарную помощь и эвакуирующей раненых.


Опубликовано:6 Октябрь, 2018  11:29, ]]>Печать]]>
 
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