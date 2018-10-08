Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 1 944, пропавшими без вести числятся 683 человека.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом передает в воскресенье агентство "Синьхуа".

По данным агентства, в больницах остаются 2 549 человек, еще 152 предположительно находятся под завалами. Как сообщил "Синьхуа" официальный представитель индонезийского национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, поисково-спасательная операция в провинции Центральный Сулавеси завершится в четверг, однако она может быть продлена еще на три дня.

В результате землетрясения и цунами более 62 тыс. индонезийцев были вынуждены покинуть свои дома, в настоящее время они размещены во временных убежищах и 147 эвакуационных центрах, добавил он.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Индонезии 28 сентября, впоследствии было зафиксировано более 360 афтершоков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 5-7 метров.