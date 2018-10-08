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Турция отказалась от кредитов МВФ

Турция больше не намерена пользоваться кредитами Международного валютного фонда.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы закрыли страницу кредитов МВФ, чтобы больше никогда ее не открывать", — сказал он, выступая в городе Кызылджахамам перед активистами правящей Партии справедливости и развития.

Это заявление турецкий лидер сделал на фоне обострившихся в последнее время отношений с Вашингтоном, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, которого турецкие власти задержали еще в 2016 году. США ввели санкции против главы турецкого Минюста Абдулахмита Гюля и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

 

 


Опубликовано:8 Октябрь, 2018  06:48, ]]>Печать]]>
 
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