Читатель спрашивает: Кем был Шах Абдульазим?

Он был из рода имама Хасана (а), его внуком в пятом поколении. Сейид Абдульазим родился в Медине, был сподвижником имама Рзы (а) и имама Джавада (а), встречался с имамом Хади (а). Спасаясь от преследования халифа, Сейид Абдульазим скрывался в городе Рей, что на территории современного Ирана. Он был богобоязненным человеком и занимался просветительской деятельностью. Он скончался в 866 году. Его могила в городе Рей в настоящее время является местом паломничества. В знак уважения его называют «Шах Абдульазим».