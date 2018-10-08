Боевики убили критика саудитов

Газета The Washington Post сообщила, что убийство ее саудовского автора Джамала Кхашоги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии, было запланированным.

Как передает Islam.az, ранее издание сообщало, что Кхашоги пропал после посещения саудовского консульства в Стамбуле. Позднее стало известно, что он был убит.

По данным газеты, которая ссылается на свои турецкие источники, полиция Турции пришла к выводу, что убийство журналиста не было случайным. Также турецкая полиция считает, что к нападению причастны 15 человек из Саудовской Аравии.