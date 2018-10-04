4. Кто превыше - сын или Имам?

Одним из шахидов Кербелы был Бишр ибн Амр Хазрами. Его еще называли Башир. Он был из Йемена, из местечка Хазрамаут, из племени Бени-Кунда. Когда имам Хусейн (а) достиг Кербелы, Бишр примкнул к ним.

В ночь Ашуры Бишру сообщили, что его сын в джихаде за город Рей попал в плен к персам, и для его освобождения следует выплатить выкуп. Имам освободил Бишра от своего покровительства, чтобы тот пошел и освободил своего сына. Но Бишр заверил, что не покинет Его светлость и отказался идти.

Тогда имам Хусейн (а) отдал Бишру несколько дорогих одеяний, чтобы он хотя бы передал их в качестве откупной за сына. Бишр отправил рубашки со своим рабом, а сам остался в Кербеле и стал шахидом в день Ашуры. Говорят, что когда Имам Хусейн (а) разрешил Бишру уйти, Бишр сказал: «Если расстанусь с тобой, и оставлю Тебя одного с небольшой кучкой людей, пусть дикие звери растерзают и съедят меня! О, Аба Абдиллах, это дело не станет возможным никогда!». Согласно широко распространившемуся преданию, Бишр стал шахидом, отражая первую массовую атаку врага. Некоторые пишут о том, что он погиб в одиночных боях. Согласно этой теории, среди всех сахабов Имама (кроме Ахли-Бейта) Бишр был одним из двух людей, ставшими шахидами в самом конце боя.

5. Шахид-калека

Муслим ибн Кусейр Садафи Азди в свое время был сподвижником Имама Али (а). Некоторые историки считали его даже сахабом пророка. Он проявил большую активность в распространении Ислама, покорении Египта. Муслим в сражении Джемаль при Имаме Али (а) был ранен в ногу и хромал. В степях Кербелы он примкнул к имаму Хусейну (а). По преданию, в день Ашуры он сражался с врагом, опустившись на коленях. Он стал шахидом, отражая первую массовую атаку врага.

6. Шахид, скончавшийся под арестом

Одним из шахидов со странной судьбой был Сувар ибн Аби Умейр Хамдани. В некоторых источниках его называют также Саввар ибн Муним. После того, как имам Хусейн (а) прибыл в Кербелу, Сувар прибыл из Куфы и примкнул к нему. Часть историков считает, что он стал шахидом, отражая первое нападение. Но, по мнению большинства историков, он не погиб в бою, а получил ранение, упал на поле боя и затем был взят в плен. Его привели к Омару ибн Саду. Омар хотел дать приказ о его казни, но соплеменники Сувара заступились за него и спасли его от смерти. Омар ибн Сад велел заковать его в кандалы и посадил под арест, несмотря на то, что тот был ранен. Через шесть месяцев Сувар скончался в заключении.

7. Раненый шахид

Амр ибн Абдуллах Джундаи был из племени Бени-Хамида. К имаму Хусейну (а) он примкнул в Кербеле. Несмотря на то, что некоторые историки считают, что по другому этого шахида Кербелы звали Абу Сумама Саиди, это не соответствует действительности. В день Ашуры Амр геройски сражался и был тяжело ранен в голову. Родственники вывели его с поля боя. Несмотря на то, что он год лечился, это не принесло пользы. Спустя ровно год с трагедии Кербелы, он скончался.