Израиль пригрозил развязать войну

Гуманитарный кризис в Газе представляет угрозу для Израиля. Если гуманитарная ситуация в секторе Газа не улучшится, то армия Израиля проведет военную операцию в этом регионе.

Как передает İslam.az со ссылкой на Anadolu, oб этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании правительства.

«Израиль желает сокращения масштабов беспорядков в Газе, но мы не уверены в том, что это произойдет. Поэтому Израиль готовит военную операцию, и это не пустые слова», - сказал Нетаньяху.

Ранее премьер-министр Израиля на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель обвинил президента Палестины Махмуда Аббаса в том, что тот своими действиями «душит регион». По словам Нетаньяху, Аббас «приостановил поток денежных средств в Газу», что обострило гуманитарную ситуацию в регионе и привело к эскалации конфликта с ХАМАС на границе с Израилем.

В то же время ООН пытается реализовать в Газе ряд проектов, направленных на предотвращение гуманитарного кризиса в регионе, который на протяжении 11 лет находится под израильской блокадой.