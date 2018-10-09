В Афганистане при атаке талибов погибли не менее 15 силовиков

По меньшей мере 15 сотрудников сил безопасности Афганистана погибли, 26 получили ранения в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" на севере страны.

Как передает Islam.az, об этом сообщил телеканал TOLO News в понедельник со ссылкой на источники.

Сообщается, что боевики атаковали несколько контрольно-пропускных пунктов ночью в воскресенье на севере провинции Джаузджан.

По данным телеканала, столкновения продолжаются. Боевикам удалось захватить два ККП, сообщил представитель полицейских сил безопасности.