Эрдоган: Саудовская Аравия должна доказать невиновность

Саудовская Аравия должна доказать, что исчезнувший саудовский журналист Джамаль Хашкаджи покинул генконсульство страны в Стамбуле.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Ранее агентство Anadolu со ссылкой на источники проинформировало, что, по предположению полиции Турции, Хашкаджи был убит в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. В самом консульстве опровергли эту информацию.

«Мы это не пустим на самотек, для нас это политический и гуманитарный долг. Журналист с невестой пришел в консульство за справкой, внутрь невесту не пропустили, он вошел один. Вышел он или нет — кто должен доказать?

Сотрудники консульства, у них есть все камеры. Почему они это не предоставляют? Если бы он вышел, разве он не пошел бы с невестой по делам, из-за которых они пришли?» - сказал Эрдоган журналистам в ходе визита в Венгрию. Трансляцию вел телеканал NTV.

По его словам, турецкие органы безопасности вовлечены в расследование дела об исчезновении Хашкаджи.

«С первой минуты было дано распоряжение, стамбульский прокурор принялся за дело. И юридические, и административные действия продолжаются. Наша цель — как можно быстрее достичь результата.

Мы смотрим СМИ, выходят разные новости. Сотрудники генконсульства говорят, что он вышел, но этого недостаточно, они должны это доказать», - отметил турецкий лидер.

Он добавил, что следственные действия по этому делу ведутся в аэропорту Стамбула.

«Проверяются все выходы в аэропорту. Есть люди, которые приехали (в день исчезновения Хашкаджи – ред.) из Саудовской Аравии, это тоже расследуется», - сказал Эрдоган.