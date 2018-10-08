Читатель спрашивает: Что такое «таваф ниса»?

Буквальный перевод звучит как «таваф (обход) женщины». Этот термин в основном встречается в шиитских источниках. Согласно джафаритскому мазхабу, после окончания деяний хаджа, перед тем, как покинуть Мекку, хаджи обязательно должны совершить таваф ниса. На протяжении всего хаджа человек не имеет права вступать в отношения со своей супругой. Таваф ниса совершается для устранения этого запрета. Если человек покинет пределы Мекки, не совершив этот таваф, то запрет останется в силе. И для упразднения этого запрета человек должен будет вновь поехать в хадж или же за него это должен сделать кто-то другой. Вновь же отметим, что это правило встречается лишь в джафаритском мазхабе. У ахли-сунны последний таваф называется тавафом прощания.