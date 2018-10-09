На Украине произошел взрыв на военном складе

В связи со взрывами на военном складе на севере Украины эвакуируют около 20 тысяч человек. Как сообщает Islam.az со ссылкой на УНИАН, об этом заявили в управлении по связям с общественностью вооруженных сил Украины.

В 16-километровую зону эвакуации попадают примерно 30 населенных пунктов с общим населением примерно 20 тысяч человек.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Cообщается, что в связи со взрывом в радиусе 20 километров закрыли воздушное пространство. Также было остановлено движение поездов и автомобилей.