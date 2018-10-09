Хуситы перешли в контрнаступление

"Армия Йемена и Народные комитеты перешли в контрнаступление в провинции Джизан на юго-западе Саудовской Аравии и взяли под контроль несколько деревень".

Как передает İslam.az cо ссылкой на SalamNews, об этом сообщило Министерство обороны Йемена со штаб-квартирой в столице Сане.

Сообщается, что операцию была проведена в ответ на резню, устроенную Саудовской Аравией 2 года назад.

По информации xуситы в ходе контратаки на провинцию Джизан сбили три беспилотника. Два контрольных пункта и несколько саудовских деревень перешли под контроль хуситов.

Сообщается, что в регионе идут ожесточенные бои.

Напомним, что Саудовская Аравия и коалиция с марта 2015 года ведут войну в Йемене под предлогом поддержки легитимности.