В Турции задержали 90 человек, подозреваемых в связях с РПК

Службы безопасности Турции задержали 90 человек, которых подозревают в связях с Рабочей партией Курдистана, сообщает во вторник агентство "Анадолу".

Операции по задержанию прошли ночью одновременно в разных районах страны. Большинство задержаний пришлось на провинцию Диярбакыр на юге страны. Также задержания проводились в Стамбуле, Мерсине и других городах Турции, передает Islam.az.

В ходе операции сотрудники правоохранительных органов изъяли большое количество документов и электронных материалов, отмечает агентство.