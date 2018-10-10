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Стали известны подробности заявления Трампа по Карабаху

США видят возможность поиска новых решений в карабахском урегулировании.

Как передает Islam.az  со ссылкой на Новости-Армения, об этом сказал чрезвычайный и полномочный посол США в Армении Ричард Миллз, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что появилась новая возможность для урегулирования конфликта.

В своем поздравительном послании премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с Днем независимости республики Трамп отметил, что в ближайшие месяцы открываются возможности для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, что может также создать новые предпосылки для армяно-американского партнерства.

Будучи сопредседателем Минской группы ОБСЕ, США готовы работать над поиском путей долгосрочного мирного решения конфликта.

«Думаю, что нет секретов или скрытых месседжей в заявлении Трампа. Мы видим политические процессы в странах - это выборы в Азербайджане в прошлом году и события, произошедшие в мае в Армении.

Послание президента США касается того, что он видит новый импульс и настроение в обеих странах, которые могут помочь найти новые решения в карабахском урегулировании. Это - послание надежды», - сказал Миллз.


Опубликовано:10 Октябрь, 2018  09:38, ]]>Печать]]>
 
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