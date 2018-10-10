В ООН назвали число погибших от стихийных бедствий за 20 лет

Стихийные бедствия, которые произошли в мире за последние 20 лет, привели к гибели 1,3 миллиона человек и нанесли материальный ущерб в размере свыше 2,9 триллиона долларов США.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в докладе Управления ООН по уменьшению опасности стихийных бедствий (ЮНИСДР).

Согласно данным Управления, за период с 1998 по 2017 годы финансовые потери мировых рынков из-за стихийных бедствий выросли на 251%. Страны, которые пострадали от катаклизмов, лишились 2,908 триллионов долларов, 77% из которых приходятся на события, связанные с погодой.

Больше всего из-за природных катастроф потеряли США (944,8 миллиарда), Китай (492,2 миллиарда), Япония (376,3 миллиарда) и Индия (79,5 миллиардов). В европейских странах наводнения, шторма и землетрясения дороже всего обошлись Франции (48,3 миллиарда), Германии (57,9 миллиарда) и Италии (56,6 миллиарда).