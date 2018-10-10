У берегов Турции утонула лодка с мигрантами

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В Турции утонула лодка с мигрантами.
Происшествие зарегистрировано на территории близ побережья района Карабуран провинции Измир.
В результате трагедии погибли 4 человека, 30 человек пропали без вести.
Поисково-спасательная операция продолжается.
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