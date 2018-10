Азербайджан выделил 200 тысяч долларов Палестине

Азербайджан выделил 200 тысяч долларов США испытывающему ныне финансовые затруднения Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East - UNRWA).

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел, данное решение принято с учетом поддержки, которую Азербайджанская Республика всегда оказывала в трудные дни палестинскому народу, и приверженности исламской солидарности.

Отметим, что созданное в 1948 году UNRWA помогает более 5 млн палестинцам в ближневосточном регионе в сфере образования, здравоохранения, гуманитарной помощи при чрезвычайных ситуациях, оказывает социальные услуги. Резкий дефицит бюджета организации в 2018 году создал большой риск для нормальной деятельности организации и устойчивости программ.

В связи с этим, с целью оказания поддержки UNRWA, международной общественностью реализуются различные кампании, рядом стран предпринимаются шаги для оказания дополнительной помощи организации.

Напомним, что для устранения последствий произошедшего 5 августа сильного землетрясения в 6,9 балла в Индонезии, согласно поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, 8 октября индонезийской стороне были предоставлены средства в размере 50 тыс. долларов в гуманитарных целях.