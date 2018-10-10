В Каире найдены гробницы, предположительно братьев Пророка Юсуфа (а)

В Каире найдены два исторических захоронения. Утверждается, что они принадлежат братьям Пророка Юсуфа (а).

Как сообщает İslamş.az со ссылкой на SalamNews, об этом сообщают источники Министерства исторических памятников страны.

Сообщается, что два новых захоронения были обнаружены в каирских кварталах аль-Абаджиа и ат-Туниси.

Кроме того, сообщается, что рядом с могилами найден исторический колодец.

Отметим, что ранее председатель Верховного совета министерства исторических памятников Египта Мустафа аль-Вазири сообщал, что в ближайшее время станет известно о трех исторических памятниках, которые наделают много шуму.