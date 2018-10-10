Израильский военный эксперт: "Хизбалла" может вернуть нас в средние века

"Как Израиль может вернуть Ливан в каменный век, так и "Хизбалла" может вернуть Израиль в средние века".

Как сообщает İslam.az со ссылкой на SalamNews, об этом заявил израильский военный эксперт Урибар Юсуф в интервью "10" каналу страны.

По словам эксперта, нанося удары по средним территориям Израиля, движение "Хизбалла" может вернуть страну в прошлое.

У.Юсуф отметил, что в войне 2006 года "Хизбалла" приобрела огромный опыт в использовании ракет, отметив, что лишить "Хизбаллу" ракетного арсенала не удастся.

По его словам, "Хизбалла" поставила ракеты в различные точки и сбить их все в короткие сроки будет сложно.

"Когда начнется война, они сбросят все ракеты и будет сложно их сбить. Будет много пострадавших", - заявил эксперт.

Израильский эксперт отметил, что некоторые ракеты "Хизбаллы" способны наносить точечные удары.

Отметим, что официальные лица Израиля утверждают, что в арсенале "Хизбаллы" имеется 120 тысяч ракет.