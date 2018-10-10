Эрдоган: Турция готова перейти на расчеты в нацвалюте

Турция готова перейти на расчеты в нацвалюте не только с основными торговыми партнерами, но и с дружественными странами Африки, cказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на втором бизнес-форуме Турция-Африка в Стамбуле.

Как передает İslam.az со ссылкой на "Анадолу", по словам Эрдогана, важно пересмотреть подходы, использовать альтернативные рычаги торговли.

Турция придает большое значение сотрудничеству с африканскими странами, подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что еще 10-15 лет назад Турция была активно представлена лишь в ряде регионов планеты. Сегодня Турция - уже шестая в мире по числу дипмиссий, сказал турецкий лидер.

«Одна из самых больших дипмиссий Турции в мире действует в Сомали. Помимо посольств Турции, на Африканском континенте расширяется деятельность представительств турецкого Агентства по сотрудничеству и координации (TİKA), Института Юнуса Эмре, Фонда просвещения Турции, агентства «Анадолу», авиакомпании Turkish Airlines», - сказал глава государства.

Эрдоган отметил, что бремя войн, конфликтов и миграции на планете ложится не на страны Запада, а на развивающиеся и слаборазвитые государства.

В то время, как многие страны предоставляли убежище путчистам, Африканский союз занял четкую позицию в поддержку демократии и закона, сказал президент.

Эрдоган отметил, что те, кто жестко критикуют Турцию за малейшие нарушения прав человека и демократии, игнорируют преступления, демонстративно совершаемые Израилем. В то же время страны Африки всегда поддерживали Палестину и палестинский народ.

Президент сообщил, что третий саммит Турция-Африка планируется провести в 2019 году в Стамбуле.