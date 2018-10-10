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Палачи-саудиты расчленили тело журналиста электропилой

Турецкие власти полагают, что саудовский журналист Джамаль Хашкаджи был убит на территории генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Тело журналиста было распилено электропилой и вывезено с территории генконсульства. Об этом The New York Times сообщили официальные представители Турции, пожелавшие сохранить анонимность.

Журналист, известный своей критикой в адрес властей Саудовской Аравии, пропал 2 октября, после того как отправился в генконсульство этой страны для получения документов о разводе.

Около здания консульства Хашкаджи ждала его невеста. По ее словам, Хашкаджи выглядел озабоченным и предложил ждать его на улице. Перед тем как зайти в здание, он попросил ее связаться с турецкими властями, если он не выйдет обратно.

Журналист вошел в здание дипломатического учреждения в минувший вторник в 13:00 по местному времени. Невеста ждала его до полуночи, однако Хашкаджи так и не вернулся.

Пожелавший остаться неизвестным высокопоставленный турецкий чиновник сообщил, что после задержания Джамаля Хашкаджи из Саудовской Аравии чартерным рейсом прибыли две группы, чтобы убить журналиста. Одна из групп для этого привезла с собой электропилу.

В общей сложности из Саудовской Аравии прибыли 15 представителей спецслужб королевства, среди которых был специалист по анатомии. Он прибыл именно для того, чтобы расчленить тело журналиста. Через несколько часов все они покинули Турцию. Куски тела погибшего они вывезли под видом дипломатического груза.

Позже в генконсульстве заявили, что Хашкаджи провел в дипмиссии непродолжительное время и покинул здание.

По данным газеты New York Times, турецкая полиция проверила данные всех камер наблюдения, находящихся вблизи консульства, и пришла к выводу, что самостоятельно Хашкаджи не покидал здания дипмиссии. Однако, по данным полиции, автомобили дипмиссии неоднократно заезжали на территорию консульства и выезжали оттуда, отмечает издание.

В среду принц Мохаммед бин Салман сказал агентству Блумберг, что Саудовской Аравии нечего скрывать, а турецкие власти, если хотят, могут войти на территорию консульства и осмотреть его.

МИД Турции уже вызвал посла Саудовской Аравии с требованием "объяснить ситуацию с исчезновением" Хашкаджи. Посол заверил министра иностранных дел, что никакой информации о местонахождении журналиста не имеет.

Источник: haqqin.az


Опубликовано:10 Октябрь, 2018  18:49, ]]>Печать]]>
 
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