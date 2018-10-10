Институт теологии Азербайджана объявил конкурс на вакантные места.

Как сообщает Islam.az, срок проведения конкурса 1 месяц. Интервьюирование продлится с 8 ноября до 8 декабря (обе даты включительно).

Список вакантных мест приведен ниже:

Декан факультета "Теология"

Заведующие кафедрами "Исламоведение", "Религиоведение" и "Языки и общественные предметы"

Учитель арабского языка - 0,5 места;

Учитель арабского языка - 1 место;

Учитель иностранного языка (английского) – 0,5 места;

Учитель иностранного языка (английского) – 0,5 места;

Учитель религиозной философии – 0,5 места;

Учитель религиозной философии – 0,5 места;

Учитель религиозной социологии - 1 место;

Учитель хадисов, исламской нравственности – 0,5 места;

Учитель калама – 0,5 места;

У кандидатов должны иметься профессионально-специальная подготовка по профилю специальности, научное звание или научная степень, минимум 5 лет научно-педагогического стажа. Документы принимаются в течение месяца с издания объявления.

Отметим, что если показатели кандидатов не соответствуют требованиям должности или имеется задержка в представлении заявки, в приеме документов отказывается.