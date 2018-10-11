Читатель спрашивает: Имеет ли какое-то преимущество старший сын при разделе имущества после смерти отца?

При разделе имущества после кончины отца между сыновьями соблюдается равенство вне зависимости от возраста. Но некоторые личные вещи, не входящие в имущество, достаются старшему сыну. Это Коран, книги, перстень, меч и иное оружие, одежда и седло. Согласно предосторожности, лучше отдать ездовое животное отца старшему сыну. Старший сын не обязан делиться этими вещами с сем-то. Кроме перечисленного, имущество поровну делится между сыновьями и дочерями, 2 доли достаются сыновьям, 1 долы – дочерям.