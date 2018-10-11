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ИГИЛ атаковал «Ан-Нусру» в Сирии

Два баллона с отравляющим веществом попали в руки террористов в Сирии в результате боестолкновения между враждующими группировками.

Как передает İslam.az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко на брифинге в среду.

По его словам, «вечером 9 октября в районе населенного пункта Эль-Латамна бандгруппа одного из проигиловских формирований  совершила нападение на штаб отряда террористической организации «Хайат Тахрир Аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра»)».

«В результате боестолкновения были убиты четыре боевика и два сотрудника организации «Белые каски». Из помещения штаба было вывезено два баллона с хлором», - сказал Савченко.

Он заявил, что «похищенные баллоны с хлором были доставлены на юг провинции Алеппо и переданы террористам ассоциированной с ИГИЛ террористической группировки».


Опубликовано:11 Октябрь, 2018  12:31, ]]>Печать]]>
 
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