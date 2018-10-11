Трамп потребовал отчета у саудовского кронпринца

Президент США Дональд Трамп провел разговор "на самом высоком уровне" с саудовскими властями, требуя объяснений относительно судьбы обозревателя американской газеты The Washington Post Джамаля Хашкаджи, который пропал после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, пишет Дойче велле.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, за минувшие два дня с первым заместителем саудовского премьера, наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на этот счет пообщались также советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, госсекретарь Майкл Помпео, а также советник и зять американского лидера Джаред Кушнер.

"Мы очень разочарованы происходящим. Нам это не нравится, и мы пытаемся докопаться до истины", - подчеркнул Трамп в ходе общения с журналистами.

В свою очередь, группа из 22 американских сенаторов опубликовала послание, в котором отметила, что изучает возможности применения "Глобального акта Магнитского о подотчетности в сфере прав человека" в ситуации с исчезновением репортера.