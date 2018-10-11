СМИ: Наследный саудовский принц приказал задержать Кашикчы

Наследный саудовский принц Мухаммед бин Салман приказал обманным путем заманить журналиста Джемаля Кашикчы в Саудовскую Аравию и задержать.

Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источники в американской разведке.

Как рассказывают друзья Кашыкчи, приближенные саудовского принца обещали журналисту в случае возвращения в Саудовскую Аравию обеспечить его охраной и назначить на высокую государственную должность, пишет газета.

Ранее Washington Post писала, что американская разведка посредством прослушки разговора представителей саудовских властей знала о планах по задержанию оппозиционного журналиста, передает İslam.az со ссылкой на "Анадолу".

Источники в полиции Турции ранее сообщили, что Джемаль Кашикчы (Джамал Ахмид Х. Хашоги) вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 13:12 по местному времени второго октября, но из дипмиссии больше не выходил.

Кроме того, 15 граждан Саудовской Аравии, в том числе официальные представители королевства, в те же часы находились в саудовской дипмиссии в Стамбуле, а затем на двух самолетах вернулись на родину.