Авария на российской ракете

Во время старта ракеты «Союз» с космодрома Байконур произошла авария носителя.

На борту "Союза МС-10" находились члены миссии МКС-57/58 - российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

Капсула с экипажем "Союза" благополучно приземлилась в Казахстане. Члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг не пострадали.

Спасатели добрались до места приземления "Союза", экипаж покинул спускаемую капсулу.

"Поисково-спасательные отряды добрались до места приземления "Союза" к востоку от Жезгазгана, экипаж покинул спускаемую капсулу. Самочувствие экипажа нормальное. Вертолетами их эвакуируют с места приземления", - сообщил диктор трансляции NASA.

Глава госкорпорации Роскомос Дмитрий Рогозин сообщил, что для выяснения причины аварии создана государственная комиссия, которая уже приступила к работе. "Система аварийного спасения корабля Союз-МС сработала штатно. Экипаж спасен", написал Рогозин в Twitter.