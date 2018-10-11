Хуситы нанесли удар по Саудовской Аравии

Боевики-хуситы выпустили баллистическую ракету "Бадр-1" по военной базе в провинции Асир на юге Саудовской Аравии. По утверждению хуситов, ракета поразила цель, пишет NEWSru.co.il.

В свою очередь, телеканал "Аль-Масира" передает, что среди саудовских военных есть убитые и раненые. Также сообщается об ущербе, нанесенном военной базе.

Еще одно сообщение касается столкновения между саудовскими военнослужащими и хуситами в районе КПП на границе с Йеменом. Утверждается, что саудовские солдаты попали под ракетный и минометный огонь и понесли потери.