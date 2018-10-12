Трамп: Они считают нас глупцами

Президент США Дональд Трамп предупредил Пекин, что он не остановится и готов ударить по экономике Китая значительно сильнее.

Как передает Islam.az со ссылкой на Reuters, такое заявление американский президент сделал в прямом эфире Fox News на фоне обвала американского фондового рынка.

«Мы уже достигли колоссального эффекта. Их экономика пошла вниз очень уверенными темпами, у меня есть возможности, чтобы это усилить, если я захочу этого», - признался Трамп, отметив, что он не хочет эскалации и надеется, что Китай сядет за стол переговоров.

Китайская сторона неоднократно уверяла американскую, что готова вести переговоры, однако американский президент не верит в то, что Пекин до них созрел. Более того, Трамп снова распек своих предшественников на посту президента страны, которые «позволили Китаю вести нечестную торговлю с США».

«Этому пришел конец. Они слишком долго хорошо жили. Честно говоря, мне кажется, что они считают нас глупыми, но американцы не глупые люди», - заявил Трамп, отметив, что торговля между странами находится в плохом состоянии.

Речь Дональда Трампа звучала на фоне одного из худших торговых дней на Уолл-Стрит. Торги в среду, 11 октября, на основных торговых площадках США завершились антирекордами, обновив пики падений в феврале 2018 года.