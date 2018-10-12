WP: США и Турция договорились об отмене санкций

Анкара и Вашингтон достигли договоренности об освобождении американского пастора Эндрю Брансона и отмене санкций США в отношении Турции.

Как передает Islam.az, об этом сообщила в четверг в своей электронной версии газета The Washington Post.

Ссылаясь на неназванных должностных лиц США и другие источники, осведомленные о развитии событий в деле Брансона, она отметила, что тот может выйти на свободу в Турции уже в пятницу после очередного судебного заседания.

В свою очередь, по данным издания, американская администрация взяла на себя обязательство отменить уже примененные против Турции в связи с делом Брансона ограничительные меры и не вводить новые рестрикции такого рода.

Брансон, проживавший в районе турецкого Измира, был арестован в прошлом году по обвинению в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и «террористической организацией гюленистов» - последователями исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США.

Анкара считает, что сторонники Гюлена были организаторами попытки госпереворота, предпринятой в Турции в 2016 году.

7 мая Брансон предстал перед турецким судом и отверг обвинения в террористической деятельности и шпионаже, а 25 июля он был помещен под домашний арест по медицинским соображениям. Прокуратура требует для него 35 лет лишения свободы.

Из-за ареста пастора возникла серьезная напряженность в отношениях Анкары и Вашингтона. 1 августа США ввели санкции в отношении министров внутренних дел и юстиции Турции Сулеймана Сойлу и Абдулхамита Гюля из-за того, что Анкара не позволила вернуться на родину Брансону. МИД Турции осудил решение США и призвал от него отказаться.