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Новости » Ислам в вопросах

Как объяснить, что в суре «Рахман» Аллах именуется Господом обоих востоков и обоих западов?

Читатель спрашивает: Как объяснить, что в суре «Рахман» Аллах именуется Господом обоих востоков и обоих западов?

В 17 аяте суры «Рахман» Аллах так велит о Себе: «Господь обоих востоков и Господь обоих западов!». Этот аят, как в прошлом, так и в настоящее время. Разъяснялся по-разному.. Некоторые ученые утверждают, что здесь речь идет о направлениях восхода и захода солнца. По мнению других, Всевышний отмечает для каждого полушария земли место восхода и заката в отдельности. Но более весомым выглядит следующая версия: в аяте подразумеваются 4 основных положения, которые занимает солнце относительно Земли. Так, дважды в год происходит равноденствие, кроме того, наблюдается самая длинная ночь и самый длительный день. Ночь и день измеряются в промежутках между восходом и заходом солнца. По всей видимости, Всевышний Аллах представил эти 4 события, как 2 восхода и 2 заката.


Опубликовано:12 Октябрь, 2018  10:52, ]]>Печать]]>
 
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