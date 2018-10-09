Читатель спрашивает: Как объяснить, что в суре «Рахман» Аллах именуется Господом обоих востоков и обоих западов?

В 17 аяте суры «Рахман» Аллах так велит о Себе: «Господь обоих востоков и Господь обоих западов!». Этот аят, как в прошлом, так и в настоящее время. Разъяснялся по-разному.. Некоторые ученые утверждают, что здесь речь идет о направлениях восхода и захода солнца. По мнению других, Всевышний отмечает для каждого полушария земли место восхода и заката в отдельности. Но более весомым выглядит следующая версия: в аяте подразумеваются 4 основных положения, которые занимает солнце относительно Земли. Так, дважды в год происходит равноденствие, кроме того, наблюдается самая длинная ночь и самый длительный день. Ночь и день измеряются в промежутках между восходом и заходом солнца. По всей видимости, Всевышний Аллах представил эти 4 события, как 2 восхода и 2 заката.