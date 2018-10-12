В штате Вашингтон отменили смертную казнь

Верховный суд штата Вашингтон принял решение об изменении высшей меры наказания со смертной казни на пожизненное заключение.

Как передает İslam.az, решение было принято единогласно. Согласно постановлению членов суда, смертная казнь "не имеет законной силы", поскольку её применение не систематизировано и зачастую происходит "под влиянием расового фактора".

На территории штата с 2014 года действовал мораторий на применение смертной казни. Отмечается, что в результате решения Верховного суда восемь преступников, приговорённых к высшей мере наказания, теперь будут отбывать пожизненное заключение.

Вашингтон стал 18-м штатом, где отменена смертная казнь. Первым из них был штат Мичиган — высшая мера наказания была заменена в 1846 году.