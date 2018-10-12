Посол ОАЭ принял участие в мероприятии в поддержку Израиля

В последнее время стало заметно сближение Саудовской Аравии и ОАЭ с Израилем.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на SalamNews, посол Объединенных Арабских Эмиратов в США Юсиф аль-Утейба принял участи в прошедшем в Вашингтоне мероприятии в поддержку Израиля.

На опубликованных в Сети фотографиях видно, что в данном "Еврейским институтом по нацбезопасности" в Вашингтоне приеме, наряду с госсекретарем США Майком Помпео и послом Израиля в Америке Роном Дирмером, принял участие и посол ОАЭ Юсиф аль-Утейба.

Израильский новостной портал "Walla.сo.il" назвал это событие хорошей вестью для страны в плане развития сотрудничества с арабскими странами региона.

Отметим, что 25 сентября в рамках сессии Генассамблеи ООН руководитель Моссад Йосси Коэн и глава МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр провели переговоры на конференции в Нью-Йорке. На конференции присутствовал и посол ОАЭ в США Юсиф аль-Убейда. Три страны обсудили антииранскую позиицию.

Отметим, что среди арабских стран дипломатические отношения с Израилем имеют только Египет и Иордания. Однако в последнее время Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн проводят официальные встречи с Израилем.