Турция нашла видео пыток пропавшего арабского журналиста

Анкара сообщила Вашингтону о наличии записей, подтверждающих пытки и смерть оппозиционного саудовского журналиста Джемаля Хашкаджи. Об этом пишет издание Washington Post.

Согласно информации, файлы подтверждают, что он был убит в консульстве Саудовской Аравии.

В публикации отмечается, что турецкие власти рассказали американским представителям, что у них имеются аудио- и видеозаписи, подтверждающие, что Джемаль Хашкаджи был убит внутри саудовского консульства в Стамбуле в октябре.

Издание информирует, что записи свидетельствуют: после того как Хашкаджи зашел 2 октября в консульство, он был убит и расчленен.

Напомним, Джемаль Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты The Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.