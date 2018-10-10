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Реалии Саудовской Аравии: пропавшие без вести принцы

Некоторых принцев Саудовской Аравии постигла печальная судьба пропавшего без вести в Генконсульстве королевства в Стамбуле журналиста Джамала Кашикчи.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на “Haber7”, в 2003 году племянник короля Фахдa, известный своими оппозиционными взглядами принц Султан бин Турки был похищен и вывезен в Швейцарию. Стало известно, что похищение Султана бин Турки заказал его двоюродный брат – принц Абдульазиз.

В 2010 году принц Султан, отправившийся в США на лечение, бежал оттуда в Европу. В 2016 году разведка Саудовской Аравии вывезла его в Париж.

Принц Турки бин-Бандар некоторое время содержался в тюрьме Саудовской Аравии в связи с правами наследования. Выйдя из тюрьмы, опальный принц некоторое время жил в Европе. Там он выпустил видеоролик под названием “Разоблачаю вашу коррупцию”, изобличающий коррупционную деятельность королевской семьи. В 2015 году принц пропал без вести в Европе. Бытует предположение, что принц был задержан на пути из Марокко во Францию и экстрадирован в Саудовскую Аравию.

Принц Сауд бин Саиф аль-Наср проживал в Италии. Он и его семья выступали за свержение правительства тогдашнего президента Египта Хосни Мубарака. Отмечается, что принц Сауд был похищен разведкой Саудовской Аравии и препровожден в Эр-Риад.

Лоужан аль-Хатхул отстаивала права женщин в Саудовской Аравии. Она была задержана в ОАЭ и выслана в королевство.

Сообщается, что в Эр-Рияде был арестован и премьер-министр Ливана Рафик Харири, которого вынудили подать в отставку, но после разразившегося международного скандала все же отпустили.


Опубликовано:12 Октябрь, 2018  14:48, ]]>Печать]]>
 
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