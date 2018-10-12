Спецслужбы Турции: Журналист был убит и расчленен в саудовском консульстве

Турция сообщила властям США о наличии аудио и видеодоказательств убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии.

Как передает Islam.az, об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники.

По словам официальных лиц, звукозапись дает убедительные доказательства того, что Саудовская Аравия несет ответственность за смерть оппозиционера. Записи турецких спецслужб свидетельствуют, что Хашкаджи был задержан в консульстве 2 октября, а затем убит и расчленен.

«На записях слышны голоса людей, говорящих по-арабски…также слышно, как журналиста допрашивали, пытали, а затем убили», - цитирует источник издание.

Журналисты не знают, просматривали ли официальные лица США видеоматериал или слушали аудиозапись, но точно известно, что официальные представители Турции описали их содержание своим американским коллегам.