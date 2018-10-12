Читатель спрашивает: Что означает выражение «бани-Исраил»?

«Бани Исраил» означает «сыны Израиля». Израиль – это прозвище пророка Ягуба (а). В иудейских источниках указывается, будто Его светлость Ягуб (а) боролся с ангелом в человеческом обличье или даже самим Аллахом, и поборол его. Поэтому, будто Аллах нарек его «Израилем», то есть – «победивший Аллаха». Хотя в исламских источниках это предание считается далеким от истины и слово «Израиль» переводится как «раб Аллаха». У Его светлости Ягуба (а) было 12 сыновей, самыми знаменитыми из которых были пророк Йусиф (а), Яхуда, Шамун, Лавий и Биньямин. «Бани Исраилем» называют потомков этих 12-ти сыновей.