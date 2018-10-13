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Пентагон сообщил о взломе базы данных

Пентагон сообщил о взломе своей базы данных.

Как передает İslam.az, об этом сообщают западные СМИ.

Взлом базы данных привел к утечке данных сотрудников министерства. Речь идет о взломе данных о поездках сотрудников Пентагона как военнослужащих, так и гражданского персонала.

По предварительным данным, утечка коснулась около 30 тысяч человек. Среди похищенных данных также есть информация о кредитных картах сотрудников ведомства.

Агентство отмечает, что утечка могла произойти несколько месяцев назад, однако обнаружена она была недавно. По словам представителя ведомства, взлом произошел со стороны коммерческого поставщика. Уточняется, что секретная информация похищена не была.


Опубликовано:13 Октябрь, 2018  13:50, ]]>Печать]]>
 
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