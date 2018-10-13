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Самая высокая мечеть на побережье Атлантического океана

Мечеть Хасана II, находящаяся в марокканском городе Касабланка на побережье Атлантического океана, является самым высоким архитектурным памятником в мире. Высота достопримечательности достигает 210 м.

Как передает Islam.az, мечеть построена в честь 60-летия марокканского правителя Хасана II.

Cтроительство завершено в 1993 году.

Строительство мечети с системами подогрева пола, электрическими дверями, движущимся потолком  и системой лазерного освещения в Мекке обошлось в 800 миллионов долларов.

В спроектированной французским архитектором Мишелем Пинсе и построенной компанией Bouygues мечети могут одновременно читать намаз 80 тысяч человек.


Опубликовано:13 Октябрь, 2018  13:56, ]]>Печать]]>
 
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