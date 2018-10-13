Читатель спрашивает: Какое минимальное количество участников должно быть для выполнения коллективной молитвы с членами семьи?

Чтобы коллективный намаз был верен, кроме имама намаза, достаточно наличие еще одного человека, вне зависимости, женщина это или же мужчина. Отметим, что женщина не может быть имамом коллективного намаза.

Если кроме имама в намазе принимает участие лишь один человек, и это мужчина, то будет лучше, если он встанет по правую сторону от имама. Если же мужчин несколько, то им следует стоять за имамом. Если кроме имама в намазе участвует одна женщина, то она должна стоять справа чуть сзади, и место земного поклона женщины не должно быть впереди места, куда прикасаются колени имама. Если женщин будет несколько, то и они должны стоять за имамом. Если кроме имама в намазе будут участвовать один мужчина и одна женщина, то мужчина должен стоять справа от имама, а женщина – за имамом. Если мужчин и женщин будет несколько, то мужчины должны стоять за имамом, а женщины – за мужчинами.