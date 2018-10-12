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Сахаб, которому сломали руки. Сцены из Кербелы - 4

10. Сахаб, нашедший путь в рай, благодаря своей супруге

В день Ашуры, после совершения полуденного намаза (намаз зохр), один из сподвижников имама Хусейна (а) Зухейр ибн Гейн Баджали вышел на поле боя. В свое время Зухейр был из числа тех, кто активно участвовал в завоеваниях по  распространению ислама, проявил большое геройство в Баланджарском сражении (близ Дербента) за Азербайджан.

Раньше Зухейр негативно относился к Ахли-Бейту. Даже в 60-ый год хиджры, когда он возвращался из паломничества домой в Куфу, хотя ему предстояло идти параллельно с караваном имама Хусейна (а), он не приблизился к нему, не останавливался там, где останавливался имам. Из-за того, что  Зухейр враждовал с Хусейном (а), на протяжении всей дороги он не заговорил с ним.  Наконец, во время одного из привалов, он был вынужден остановиться там же, где поставили шатры имама. В тот день Имам направил одного из своих людей и позвал Зухейра на беседу. Сначала Зухейр не хотел идти. Но его супруга упрекнула его в том, что он отклоняет приглашение внука Пророка (с)? Женщина нащупала  «слабое место» Зухейра и сказала, что если ты не примешь приглашение имама, все подумают, что ты боишься Хусейна (а).  Зухейр пришел в шатер к имаму Хусейну (а) и встретился с Его светлостью. Беседа с имамом так глубоко подействовала на Зухейра, что он навсегда отошел от своих первоначальных взглядов и присоединился к каравану Ашуры.

В день Ашуры имам Хусейн (а) назначил Зухейра командующим правым крылом своего войска. До боя Зухейр попытался образумить врага, но не смог. После совершения полуденного намаза он вышел на поле битвы и отправил в ад 120 солдат врага. Но в конце он сам был предательски убит и стал шахидом. Имам Хусейн (а) подошел к телу Зухейра, прочитал молитву за упокой его души и призвал беды и проклятия на врага. По некоторым повествованиям, двоюродный брат Зухейра Салман тоже стал шахидом в Кербела.

11. Сахаб, которому сломали руки

Нафе ибн Хилал Мазхичи жил в Куфе. Он считался хорошим чтецом Корана, повествователем достоверных хадисов и отважным бойцом. Нафе был сахабом Имама Али (а) и участвовал в каждом из трех его боев. Еще до шахады Муслима он вышел из Куфы  и пешком добрался до имама Хусейна (а), а его коня привел его слуга Камиль. В один из тех безводных дней до Ашуры Нафе был в отряде, которая  вместе с Его светлостью Аббасом  пошла к реке Фырат, чтобы добыть воды. В том событии Нафе проявил геройство и помог доставить в лагерь несколько бурдюков воды.

В день Ашуры Нафе сразил вначале врагов своими острыми стрелами. Наконечники стрел он смазал ядом и написал на нах свое имя. После того, как колчан для стрел опустел, он обнажил меч  и, вступив на поле боя, стал громить врага. В конце Нафе сломали обе руки и взяли в плен. Его убил Шимр.

12. Вместе сражавшиеся и вместе погибшие братья

Когда число сподвижников имама Хусейна (а) уменьшилось, два брата  Абдуррахман и Абдуллах – сыновья Урвы из племени Бени-Гифар  вступили в бой. Их дед Харраг был сахабом Имама Али (а),  и участвовал в сражениях Джемаль, Суффейн и Нахриван.

Братья начали сражаться плечом к плечу. Во время боя они помогали друг другу. Даже первое предложение раджаза (боевой стих)  читал один брат, продолжение стиха завершал  другой брат. Они вместе сражались и вместе пали шахидами.


Опубликовано:15 Октябрь, 2018  12:07, ]]>Печать]]>
 
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