Святилище Ее Высочества Ругайи открыто в Дамаске после ремонта

Расположенное в Дамаске святилище младшей дочери Имама Хусейна Ее Высочества Ругии открыто для паломников.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на SalamNews, сегодня на 5 день месяца Сафар по календарю Хиджри день приходится кончина младшей дочери Имама Хусейна (а) Ее Высочества Ругайи.

Проведенные в последние месяцы ремонтные работы создали в усыпальнице Ее Высочества Ругайи новые возможности для паломников.

Согласно историческим фактам, после убийства Имама Хусейна (а) и его близких в день Ашуры 61 года по календарю Хиджри женщины, дети и больные были доставлены в центр Омейядского халифата, в Дамаск.

Спустя несколько недель в первый день месяца Сафар пленники предстали перед Язидом ибни Муавия. К этому времени некоторые из подвергнувшихся мучениям и унижениям пленников погибли. В числе них в результате ряда физических и моральных мучений скончалась Ее Высочество Ругая.

Сейчас в расположенное в Дамаске святилище стекаются многочисленные паломники.

Представляем кадры, передающие обстановку в святилище.