Саудовская Аравия пригрозила США и Британии

После американских и британских угроз из-за исчезновения оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи Саудовская Аравии пообещала принять ответные меры.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, по словам представителя Эр-Рияда, угрозы возможных санкций, политического давления и ложных обвинений не скажутся на статусе Саудовской Аравии, которая занимает ведущее место в арабском мире.

«Королевство подтверждает, что ответит более серьезными мерами в случае принятия каких-либо шагов против него», - заявил представитель.

Он добавил, что экономика страны играет важную роль в мире, а ограничительные меры против страны будут иметь последствия глобального масштаба.