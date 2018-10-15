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Саудовский король приказал провести расследование по делу Хашкаджи

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель-Азиз Аль Сауд отдал приказ провести расследование по делу об исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на саудовского чиновника.

Хашкаджи отправился 2 октября в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходит на связь. 6 октября Reuters сообщило, что турецкая полиция рассматривает версию убийства журналиста в здании диппредставительства.

Джамаль Хашкаджи известен критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США.


Опубликовано:15 Октябрь, 2018  16:50, ]]>Печать]]>
 
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