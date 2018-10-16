Власти Саудовской Аравии могут объявить о смерти журналиста Хашукджи

Власти Саудовской Аравии готовятся официально признать смерть журналиста Джамаля Хашукджи, пропавшего на территории посольства этой страны в Стамбуле.

По данным телеканала, Эр-Рияд в своём заявлении отметит, что смерть Хашукджи наступила в результате "допроса, который пошёл не по плану".

Также отмечается, что в докладе аравийские власти сообщат о "непрозрачной" операции и пообещают разыскать и привлечь виновных в гибели представителя СМИ к ответственности.

Ранее стало известно, что группа турецких следователей совместно с представителями Эр-Рияда вошла в консульство королевства в Стамбуле, чтобы изучить здание в рамках расследования ситуации вокруг журналиста.

Напомним, оппозиционный журналист Джамаль Хашукджи, работавший в The Washington Post, исчез 2 октября после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.