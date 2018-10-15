Читатель спрашивает: Был ли Мухаммед ибн Абубакр сторонником имама Али (а)?

Мухаммад ибн Абубакр родился ближе к концу жизни Пророка (с), во время его прощального хаджа. Его матерью была Асма бинт Умейс. Когда Мухаммаду было 2 года, скончался Абубакр, а Асма вышла замуж за имама Али (а). Мухаммад вырос в доме Али (а) и воспитывался им, был верным сторонником имама. Во время сражения Джамаль он был в рядах войска Али (а), а затем был назначен имамом правителем Египта. По распоряжению Муавиййи Амр ибн Ас начал в Египте битву за захват власти. Мухаммад стал шахидом в бою, его труп был сожжен. Это произошло в месяц Сафар 38-го года хиджри (658 год).