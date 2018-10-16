Террористы ИГИЛ захватили 130 семей в Сирии

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил, что боевики террористической организации ИГИЛ 13 октября захватили в плен 130 семей общей численностью 700 человек.

Oб этом говорится в поступившем в «Газету.ru» сообщении ЦПВС.

По его словам, боевики ИГ воспользовались «полной безнаказанностью» и совершили нападение на лагерь беженцев в районе Эль-Бахра. Он отметил, что 130 семей беженцев были вывезены в город Хаджин.

«Похищенные мирные жители фактически взяты в заложники и могут быть использованы террористами в качестве «живого щита» для прикрытия террористов от возможного наступления Сирийских демократических сил», - сказал Савченко.

В ЦПВС также призвали командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования.

Ранее агентство SANA сообщило, что коалиция во главе с США эвакуировала главарей ИГ из сирийской провинции.