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Боевики похитили иранских военных

Боевики похитили 14 иранских силовиков в юго-восточной части Ирана, неподалеку от границы с Пакистаном, сообщило агентство YJC со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

По его данным, похищение произошло во вторник утром, среди похищенных были семь ополченцев, пять пограничников и два военных из Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Агентство сообщает, что силовики были похищены членами одной из группировок, признанных в Иране террористической.

Инцидент произошел в провинции Систан и Белуджистан, где периодически происходят нападения на иранских пограничников.


Опубликовано:16 Октябрь, 2018  14:25, ]]>Печать]]>
 
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